3.Sayfa

Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.

Erzincan merkezde yağış görülmezken Sivas kara yolu üzerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte Erzincan - Sivas kara yolu 59'ncu kilometre Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan yolun tek şeridini ulaşıma kapattı. Bölgeye Karayolları ve ilgili ekipler sevk edildi. Yolda araç kuyruğu oluşurken ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. - ERZİNCAN