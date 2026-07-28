Erzincan-Sivas Karayolunda Kaza: 3 Yaralı
Sakaltutan mevkisinde gerçekleşen tek taraflı kazada 3 kişi yaralandı, kurtarma işlemleri tamamlandı.
Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya karışan araçta sıkışan kimsenin bulunmadığını belirledi. İtfaiye ekipleri, olası yangın riskine karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alırken, yaralıların ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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