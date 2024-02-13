Erzincan, Türkiye'de silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu - Son Dakika
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Erzincan, Türkiye'de silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu

Erzincan, Türkiye\'de silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu

2023 yılı 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporuna göre Erzincan, 1 olayla silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu. Diğer illerde ise silahlı şiddet olaylarında ciddi artışlar veya büyük düşüşler yaşandı. Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, başarının emniyet personelinin çalışmaları ve vatandaşların duyarlılığıyla sağlandığını belirtti.

13.02.2024 08:30  Güncelleme: 08:32
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2023 yılı 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporuna göre Erzincan, silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu.

2023 yılı Silahlı Şiddet Haritası açıklandı. 2023 yılı 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporuna göre 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı meydana gelirken, Erzincan yaşanan 1 olayla son sırada yer aldı. Bazı şehirlerde silahlı şiddet olaylarında ciddi artış gözlenirken, bazı illerde ise yüzde 30'lar, 40'lar, 50'ler hatta yüzde 70'lere varan düşüşler yaşandı.

Erzincan'daki yüzde 92'lik düşüş ise dikkatleri çekti. 2023 yılında silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı ilk 3 il sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana olurken; Erzincan, ülkemizde silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Erzincan'ımızın bu konudaki başarısında; mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Erzincan Emniyet Müdürlüğü personelimizin katkısı kadar, can Erzincanlı vatandaşlarımızın suç ve suçluyla mücadele konularındaki hassasiyeti ve duyarlılığı ile bizlere vermiş olduğu desteğin önemi büyüktür." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan, Türkiye'de silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu - Son Dakika


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