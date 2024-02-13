Erzincan, Türkiye\'de Silahlı Şiddet Olaylarının En Az Yaşandığı İl Oldu

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2023 yılı 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporuna göre Erzincan, silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu.

2023 yılı Silahlı Şiddet Haritası açıklandı. 2023 yılı 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporuna göre 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı meydana gelirken, Erzincan yaşanan 1 olayla son sırada yer aldı. Bazı şehirlerde silahlı şiddet olaylarında ciddi artış gözlenirken, bazı illerde ise yüzde 30'lar, 40'lar, 50'ler hatta yüzde 70'lere varan düşüşler yaşandı.

Erzincan'daki yüzde 92'lik düşüş ise dikkatleri çekti. 2023 yılında silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı ilk 3 il sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana olurken; Erzincan, ülkemizde silahlı şiddet olaylarının en az yaşandığı il oldu.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Erzincan'ımızın bu konudaki başarısında; mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Erzincan Emniyet Müdürlüğü personelimizin katkısı kadar, can Erzincanlı vatandaşlarımızın suç ve suçluyla mücadele konularındaki hassasiyeti ve duyarlılığı ile bizlere vermiş olduğu desteğin önemi büyüktür" dedi.

Sokaktaki polisin görünürlüğünün artırılmasının önemli olduğunu kaydeden Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "24 saat esasına göre görev yapan personelimizi özverili çalışmalarından ötürü kutluyorum. Erzincan'da sokaktaki polis sayımızı artırdık. Şimdi onun meyvelerini topluyoruz. Alanda polis hakimiyeti, daha çok görünürlük, olaylara zamanında ve hızlı yetişme kabiliyeti, hem teknolojik imkanları iyi kullanma, personel desteğiyle sokaktaki polisimizi çoğalttık. Yaklaşık 2,5 yıl önce göreve başladığımda süreçte sokaktaki polis sayımız neredeyse 5 katı kadar arttı. Bu da dolayısıyla hem suçların önlenmesi hem de zamanında müdahale gibi bize avantaj sağlıyor. Zaten Erzincan genel anlamda da asayiş açısından çok çok iyi durumda. İnşallah diğer illerimizde de, ülkemizin her tarafında zaten var olan huzur, asayiş ortamının daha da iyi olacağına İçişleri Bakanımızın da önderliğinde daha da iyi noktalara geleceğine inancımız tam" diye konuştu. - ERZİNCAN