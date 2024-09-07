Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının acil iniş yapmasının ardından yapılan arama çalışmalarının sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. Uçuş yasağı kaldırıldı ve yolcuların ihtiyaçları karşılandı.

07.09.2024 00:14
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Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan uçağındaki bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Malumlarınız bugün Hindistan'ın Mumbai şehrinden havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 16.30 sıralarında elimizde zorunlu acil iniş yapmıştı. Uçağın havaalanına inmesiyle beraber, biz gerekli bütün tedbirleri almıştık. Hem AFAD müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, OMKE ekiplerimiz, sağlık müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, itfaiye ekiplerimizle beraber tüm tedbirleri almış bir şekilde uçağa karşıladık. Ardından bütün yolcular, toplamda 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Bomba arama ekiplerimiz uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttüler. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda. Yalnız Hindistan menşeili uçak şu anda hala havaalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar. Yolcular havalarımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 7.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler. Şimdilik söyleyebileceğim bunlardan ibaret" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'a acil iniş yapan Hindistan uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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