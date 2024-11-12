Erzurum- Artvin karayolunda otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesi Erzurum-Artvin karayolunda kontrolden çıkan aracın bariyere çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Artvin yönüne seyir halinde olan 07 CNJ 39 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 çocuk ve sürücü olan anne yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum-Artvin Karayolunda Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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