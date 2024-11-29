Erzurum\'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı keplerince 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Pasinler ilçesi Yastıktepe Mahallesi arazisinde kayalık alanda saklandığı tespit edilen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılarn idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip şahıslar Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - ERZURUM
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