Erzurum\'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı keplerince 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Pasinler ilçesi Yastıktepe Mahallesi arazisinde kayalık alanda saklandığı tespit edilen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılarn idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip şahıslar Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - ERZURUM