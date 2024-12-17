Erzurum\'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Erzurum'da Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 12 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen, Kaçakçılık, İnsan ve Ticaret Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Pasinler ilçesi Gölciğez Mahallesinde arazide gizlenmiş şekilde 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM