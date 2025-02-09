Erzurum'da 2024'te 2,1 Milyon Sorgulama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da 2024'te 2,1 Milyon Sorgulama

Erzurum\'da 2024\'te 2,1 Milyon Sorgulama

Erzurum'da 2024'te 2,1 milyon şahıs sorgulandı; 13 bin 361 kişi yakalandı, 287 tutuklandı.

09.02.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 2024 yılı içerisinde Erzurum'da toplamda; 2 milyon 132 bin 641 şahsın sorgulaması yapıldı. 2 bin 436 aranması olan şahıs 3 bin 927 bakaya şahıs yakalandı.

Erzurum'da bir yıl içinde olaylara karışan 13 bin 361 kişi yakalandı ve 287 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 11 projeli dosya kapsamında 52 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 9 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 21 şahıs tutuklandı. Yapılan 11 projeli dosyada; 4 Adet Tabanca, 2 bin 100 Amerikan Doları, 21 Adet Cep Telefonu, 2 Adet Bilgisayar, 2 Adet Flash Bellek ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda; 94 tabanca, 91 kurusıkı tabanca, 48 av tüfeği, bin 609 fişek, 952 bıçak, bin 763 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 3 bin 41 şahsa 9 milyon 31 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde 101 etkinlik gerçekleştirildi, gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda bin 786 kişiye ulaşıldı, 3 bin 400 adet broşür dağıtıldı. Ayrıca Erzurum genelinde tüm adli birimlerin yaptığı önleyici faaliyetler kapsamında; 187 tabanca, 143 kurusıkı tabanca, 89 av tüfeği, 3425 fişek, bin 319 bıçak, 450 bin 264 gram narkotik madde 2 bin 476 adet narkotik hap ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Güvenlik, Politika, erzurum, 3-sayfa, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 2024'te 2,1 Milyon Sorgulama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 2024'te 2,1 Milyon Sorgulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.