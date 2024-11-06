Erzurum'da 210 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 210 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum\'da 210 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, son 1 ayda 210 aranan kişiyi ve çok sayıda silah ele geçirdi.

06.11.2024 16:25
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 210 aranan şahsın yakalandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Ekim ayı içerisinde yapılan uygulamalarda; Kasten Öldürme suçundan 27 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 24 yıl 21 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Kitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Kasten Öldürme suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası 1 şahıs başta olmak üzere toplam 210 aranan şahsın yakalanması sağlandı.

Aynı dönemde yapılan uygulamalarda, 20 adet Ruhsatsız silah, 14 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 229 adet fişek ve 212 adet delici-kesici alet ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 210 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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