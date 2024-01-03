Erzurum\'da 70 Bin 301 Sürücüye Para Cezası Kesildi

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir yıllık denetimlerde 70 bin 301 sürücüye para cezası kesildi.

1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan bir yıllık denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 4 bin 133 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 7 bin 792 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 21 bin 41 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 519 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 389 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 11 bin 562 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 3 bin 25 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 6 bin 614 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 699 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve bin 99 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 15 bin 428 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 70 bin 301 sürücüye idari para cezası kesildi. - ERZURUM