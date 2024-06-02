Erzurum'da apartmanın çöken merdiveni korkuttu - Son Dakika
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Erzurum'da apartmanın çöken merdiveni korkuttu

Erzurum'da 5 katlı bir apartmanın merdivenlerinde kısmi çökme yaşandı. İtfaiye ekipleri bazı vatandaşları sepetle tahliye etti, içlerinde bir bebek de vardı. Doğalgazı ve elektriği kesilen binanın kapısına şerit çekildi ve yetkililer vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

02.06.2024 15:49
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Erzurum'da apartmanın çöken merdiveni korkuttu

Beş katlı binanın 3. kat merdiveni bir anda çöktü

İtfaiye bazı vatandaşları sepetle tahliye etti, onların içinde bir bebekte vardı

ERZURUM - Erzurum'da 5 katlı bir apartmanın merdivenlerinde kısmı çökme oldu, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş Sokak'ta bulunan bir apartmanda öğlen saatlerinde merdivenlerde aniden kısmı çökme yaşandı. Bina sakinlerini korkutan çöküntü sonrası itfaiye, AFAD, 112 ve polis olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri hızlı şekilde apartmandan tahliye edilirken bazı vatandaşların korkudan merdivenleri kullanmak istemediği görüldü. Bunun üzerine itfaiye ekipleri özellikle üst katta bulunan aileleri itfaiye aracının sepetiyle indirmek zorunda kaldı. Binanın üçüncü katındaki bir bebekte itfaiye personeli tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Apartman sakinlerinin korkulu bakışları gözlerden kaçmadı. Bu arada bazı vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları almak için zaman zaman uyarılara rağmen binaya girdi.

Doğalgazı ve elektriği kesilen binanı kapısına kimsenin girmemesi için şerit çekildi. Yetkililer merdiven çöküntüsü ile alakalı incelemenin devam ettiğini ifade ettiler ve vatandaşların evlerine girmeleri noktasında uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da apartmanın çöken merdiveni korkuttu - Son Dakika

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