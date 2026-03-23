Erzurum\'da Araba Hırsızlığı Denemesi

Erzurum'un Yıldızkent bölgesinde bugün yaşanan olay "bu kadarına da pes" dedirtti. İddiaya göre birkaç genç, çevreyi dikkatlice gözetledikten sonra bir aracın kapısını tornavidayla zorlayarak açmaya çalıştı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, güpegündüz yaşanmasıyla tepki çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler ise hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. - ERZURUM