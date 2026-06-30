Erzurum'da Bebek Ağlama Sesi Alarma Geçirdi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gece saatlerinde duyulduğu iddia edilen bebek ağlama sesi, polis ve AFAD ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 00.00 sıralarında Yakutiye Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. Spor salonundan çıkan 3 genç, evlerine gitmek için kullandıkları kestirme toprak yolda ilerledikleri sırada, patika yolun sonlarına doğru bir bebek ağlama sesi duyduklarını iddia etti. Gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, el fenerleri ve aydınlatma ekipmanlarıyla ihbarın yapıldığı bölgede geniş çaplı arama ve tarama çalışması gerçekleştirdi. Uzun süre devam eden aramalara rağmen, ağlama sesinin geldiği öne sürülen bölgede herhangi bir bebeğe ya da sesin kaynağına ulaşılamadı. Olayla ilgili ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı öğrenildi. - ERZURUM