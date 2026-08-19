Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Yakutiye'de bıçakla yapılan kavgada bir kişi öldü, kavgayı ayıran diğer kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede E.T. (19) ile Ramazan Ş. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., Ramazan Ş.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olay esnasında evde bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan M.T. (44) ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ramazan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.T. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı E.T.'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Kimliği ve saklandığı yer tespit edilen şüpheli E.T., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Yakutiye, 3. Sayfa, Olaylar, Erzurum, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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