Erzurum\'da Buzlanma Kazası: 2 Asker Yaralı

Erzurum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen ve jandarma aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale yolunda buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Jandarma aracının da karıştığı kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Erzurum-Aşkale ve Erzurum-İspir karayolunda meydana gelen iki ayrı kaza sonrasında ise yol trafiğe kapandı. İspir yolundaki diğer kazalarda ise 1 tır devrilirken, 1 tır ise araziye uçtu. Yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - ERZURUM