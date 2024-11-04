Erzurum'da Dolandırıcılara Operasyon

3.Sayfa

Erzurum polisinde dolandırıcılara operasyon

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis sahte altın bozdurmak isteyen şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Hınıs ilçesinde bulunan bir kuyumculuk işletmesine 48 bin 300 TL karşılığında 2 adet 17.5 gram sahte bilezik satılması konusu ile ilgili polisim yaptığı çalışmada, kamera kayıtları incelendi, bir kadın şahsın kuyumcuya girerek bilezikleri bozdurduğu akabinde beyaz renkli binek bir araca bindiği tespit edildi.

Polis bahse konu aracı tespit etti, aracın hareketleri incelendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Son olarak Pasinler ilçesinde bulunduğu değerlendirilmesi üzerine Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak, M.A. isimli kadın şahıs (1988 doğumlu-4 adet dolandırıcılık kaydının bulunduğu), B.Y. isimli kadın şahıs (1990 doğumlu, M.A. isimli erkek şahıs (1988 doğumlu-4 adet dolandırıcılık kaydının bulunduğu), Ö. Y. isimli erkek şahıs (2002 doğumlu-1 adet dolandırıcılık kaydının bulunduğu) suça konu paralar ve bir miktar mücevherat ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Suça konu 48 bin 300 TL ve toplamda 49 bin 170 TL, sahte olduğu değerlendirilen adet çeyrek altın, sahte olduğu değerlendirilen adet tektaş yüzük, sahte olduğu değerlendirilen adet kolye, sahte olduğu değerlendirilen adet bilezik ve sahte olduğu değerlendirilen adet küpe ele geçirildi"

Bahse konu olaylarla alakalı 3 şahsa dolandırıcılık suçundan adli tedbir uygulandığı belirtilerek, "Diğer şahıs ile ilgili adli tahkikat sürdürülmekte olup, suç ve suçluya yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.