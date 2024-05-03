Erzurum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma: 11 Emniyet Personeline Adli İşlem - Son Dakika
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Erzurum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma: 11 Emniyet Personeline Adli İşlem

Erzurum\'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma: 11 Emniyet Personeline Adli İşlem

Erzurum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da ele geçirilen gizli tanığın Micro SD kartından elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 11 emniyet personeli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şüpheli şahıs tespit edildi ve örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalara başlandı.

03.05.2024 13:39
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Erzurum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 emniyet personeli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Ankara ilinde GARSON KOD adlı gizli tanıktan ele geçirilen Micro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda Erzurum ilinde görev yapan, örgütle irtibatlı olduğu yönünde haklarında kodlama bilgisi bulunan 11 emniyet personeli hakkında adli işlem yapıldı.

Şüpheli şahısların vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda örgütün başta emniyet mahrem yapılanması ve diğer yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren haklarında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şahıs tespit edildi. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanıldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma: 11 Emniyet Personeline Adli İşlem - Son Dakika

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