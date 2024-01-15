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Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis Fatih Y. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Erzurum\'da FETÖ üyesi ihraç polis yakalandı
15.01.2024 - 16:14,
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan ihraç polis yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda "Fetullahçı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih Y. (ihraç polis) yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahıs, işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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