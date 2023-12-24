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Erzurum'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Yollar Kapatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Yollar Kapatıldı

Erzurum'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ve belediye ekipleri önlem alırken, trafikte aksamalar yaşanıyor. Kayak merkezinde ise fırtına ve tipi nedeniyle aktiviteler durduruldu.

Erzurum\'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Yollar Kapatıldı
24.12.2023 - 16:45,  Güncelleme: 16:46
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Erzurum'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Çatı uçmasının meydana geldiği cadde ve sokaklarda ekipler tedbir alırken, bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da çatı uçmasının meydana geldiği cadde ve sokaklarda polis ve belediye ekipleri önlem aldı. Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kuvvetli fırtına nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar oluyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı ve fırtınaya döndü. Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu. Bazı binalardan kopan çatı ve odun parçaları etrafa dağıldı. Hilalkent semtinde bir iş yerinin tam olarak monte edilmeyen çatısı uçtu ve yola savruldu. Yıldızkent semtinde bir çöp konteynerinin fırtınada dolayı yolda hızla hareket etmesi ise görenleri hayrete düşürdü. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde belediye ve itfaiye ekipleri çalışma yapıyor ancak kuvvetini artıran rüzgar çalışmaları aksatıyor. Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Vatandaşların yürümekte güçlük çektiği şehirde, Erzurum- Artvin karayolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı. Palandöken Kayak Merkezi'nde ise fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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