Yakutiye'de husumetli aileler çatıştı: Olaya müdahale eden polis memuru da yaralılar arasında - Son Dakika
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Yakutiye'de husumetli aileler çatıştı: Olaya müdahale eden polis memuru da yaralılar arasında

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Yakutiye\'de husumetli aileler çatıştı: Olaya müdahale eden polis memuru da yaralılar arasında
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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile karşılıklı ateş açtı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada 11 kişinin yanı sıra, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru da yaralandı. Ağır yaralı 3 kişi bulunurken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, olaya müdahale eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı.

POLİSİN KAFASINA SAÇMA İSABET ETTİ

Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi. İki tarafın birbirlerine ateş ettiği olayda, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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