Erzurum'da İnşaat Kazısında Doğalgaz Borusu Hasar Gördü - Son Dakika
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Erzurum'da İnşaat Kazısında Doğalgaz Borusu Hasar Gördü

Erzurum\'da İnşaat Kazısında Doğalgaz Borusu Hasar Gördü
12.07.2025 17:09  Güncelleme: 17:13
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde inşaat sırasında delinen doğalgaz borusu nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Gazın boşalması paniğe neden olurken, belediye ve doğalgaz ekipleri sorunu uzun süren çalışmalarla giderdi.

Erzurum'da inşaatta yapılan kazı sırasında delinen doğalgaz borusu vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yakutiye ilçesine bağlı Erzincankapı semtinde devam eden inşaatın temelinde yapılan kazı sırasında doğalgaz borusu hasar gördü. Bir anda boşalan gaz kokusu tüm bölgeyi sardı. Vatandaşların büyük endişe yaşadığı kaçak Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Palen Doğalgaz ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası giderilebildi. Temelin bölgesinde iş makinası yardımıyla yapılan kazı sonrası doğal borusu bulunarak gaz kesilebildi. Vatandaşlar gazın kesilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da İnşaat Kazısında Doğalgaz Borusu Hasar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da İnşaat Kazısında Doğalgaz Borusu Hasar Gördü - Son Dakika
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