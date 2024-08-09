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Erzurum'da işyerine kurşun yağmuru böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da sanayi semtinde bir işyerine yapılan silahlı saldırıda adeta kurşun yağdırıldı.

Bu gün öğlen saatlerinde Yakutiye İlçesi Şükrü Paşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bulunan ve Z.G.'ye ait olan oto tamircisine gelen M.G., belinden çıkardığı tabanca ile işyerine doğru rastgele ateş etti. Kurşunlar işyerinin camlarına isabet etti. Olay yerinde yaklaşık olarak 25 adet kurşun sıkan M.G. daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler, kentin her tarafından işyerine kurşun yağdıran M.G.'yi aramaya devam ediyor. Olayın aynı aileye mensup ve aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında gerçekleştiği belirtildi.