Erzurum'da Jandarma Kar Yağışında Vatandaşları Kurtarıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Jandarma Kar Yağışında Vatandaşları Kurtarıyor

Erzurum\'da Jandarma Kar Yağışında Vatandaşları Kurtarıyor

Erzurum'da etkili kar yağışı sonrası jandarma, yolda kalan 143 vatandaşa yardım etti.

20.02.2025 13:03
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Erzurum'da son bir hafta içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7/24 görevini icra ederek yolda kalan 143 vatandaşımıza hızlı ve etkin bir şekilde yardım eli uzattı.

Trafik Jandarması özellikle kırsal bölgelerde ve ana arterlerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması, trafik akışının sağlanması ve mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yoğun çaba sarf ediyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timleri olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın da kış şartlarına uygun ekipman ve lastik kullanmaları, hava ve yol durumunu takip etmeleri ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları önemle tavsiye edilmektedir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak, her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onların güvenliği için görevimizi en iyi şekilde icra etmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Jandarma Kar Yağışında Vatandaşları Kurtarıyor - Son Dakika

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