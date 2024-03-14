Erzurum\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Bin 500 Paket Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucu, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg. kaçak tütün, 20 kg. kaçak çay, 1 adet sigara dolum aleti ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM
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