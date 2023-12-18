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Erzurum'da kar yağışıyla birlikte trafik kazaları - Son Dakika
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Erzurum'da kar yağışıyla birlikte trafik kazaları

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yabancı plakalı iki tır yan yattı. Kazada yaralanan şoförlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

18.12.2023 - 09:36,
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Erzurum'da karda kontrolden çıkan tırlar yan yattı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Karlı zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı plakalı iki TIR yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan 'dan Erzurum istikametine seyir halindeki TIR'lar Aşkale Tepebaşı mevkiinden inişe geçtikleri esnada arkadan gelen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki TIR'a arkadan çarptı. Öndeki araç makaslayıp yoldan aşağı yan yatarken, arkadaki araç ise yolu tamamıyla trafiğe kapattı.

Olay yerine Kar temizleme ve tuzlama işlemi yapan Aşkale Karayolları ekipleri gelerek öncelikle olası bir kaza yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Meydana gelen kaza yerine sağlık, İtfaiye, Trafik ve Jandarma ekipleri gelerek bölgede tedbir aldı. Kazada yabancı uyruklu şoförlerin biri hafif yaralanırken, diğerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kaza yerinden kaldırılarak trafik akışını sağladılar.

Erzurum\'da kar yağışıyla birlikte trafik kazaları
Kaynak: İHA
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