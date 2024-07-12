Erzurum'da kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü'ne giren 16 yaşındaki çocuk serinlemek için suya girdikten sonra kayboldu. Arkadaşları durumu bildirerek arama kurtarma çalışmalarının başlamasını sağladı. Dalgıç ekipleri ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

12.07.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü'ne arkadaşlarıyla birlikte giden Bedirhan Kotan (16), serinlemek için girdiği suda bir süre sonra kayboldu. Arkadaşları Kotan'ın sudan çıkmadığını fark edince, durumu güvenlik ve kurtarma ekiplerine haber verdiler. Gölün kenarında bir yandan dalgıçlar beklenirken bir yanda da köylüler balık ağlarıyla arama çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra Erzurum'dan gelen dalgıç ekibi gölde arama çalışmalarına katıldı. Bedirhan Kotan'ın ailesi ve arkadaşları, olay yerinde endişeli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uzundere, Erzurum, Tortum, Çocuk, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti sonrası Suriye açıklaması
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:16:52. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement