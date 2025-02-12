Erzurum\'da Krizlere Müdahale Tatbikatı Yapıldı

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Erzurum'da bir çok kurumun katılımıyla krizlere müdahale tatbikatı yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Aşkale Geri Gönderme Merkezinde, Aşkale Asayiş Koruma ve Sevk Bölük Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Aşkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin katılımıyla krizlere müdahale tatbikatı yapılmış, saat 10.45'te başlayan tatbikata 120 personel katıldı ve tatbikat saat 13.00'da sona erdi. - ERZURUM