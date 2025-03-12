Erzurum'da Lise Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirme Programı - Son Dakika
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Erzurum'da Lise Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirme Programı

Erzurum\'da Lise Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirme Programı

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi kapsamında lise öğrencilerine terörle mücadele hakkında bilgilendirme sunumu düzenledi. Mehmet Akif Ersoy, Şehit Yakup Sürücü, Aziziye Adnan Menderes ve Aziziye Emel Çatal Anadolu Liseleri'nden toplam 1,700 öğrenciye ulaşılarak terörle ilgili broşür dağıtımı yapıldı.

12.03.2025 09:39
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Erzurum'da polis lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme programları düzenledi.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda; Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi, Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Aziziye Emel Çatal Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplamda bin 700 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, Gençlik, erzurum, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Lise Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirme Programı - Son Dakika

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