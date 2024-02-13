Erzurum\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler İlçesi Ardıçlı Mahallesinde E.D. isimli şahsa ait bir adet motosikletin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın haber alınmasına müteakip detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı E.K. ve Ü.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren E.K. ve Ü.G. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere devam edildiği öğrenildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM