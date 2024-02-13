Erzurum'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Erzurum\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir motosikletin çalınması olayı, jandarma ekiplerinin takibi sonucu çözüldü. Yapılan detaylı inceleme ve istihbarat çalışmaları sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

13.02.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler İlçesi Ardıçlı Mahallesinde E.D. isimli şahsa ait bir adet motosikletin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın haber alınmasına müteakip detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı E.K. ve Ü.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren E.K. ve Ü.G. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere devam edildiği öğrenildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Pasinler, Jandarma, Erzurum, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 15:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement