Erzurum'da Narkotik Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Erzurum'da Narkotik Bilgilendirmesi

Erzurum\'da Narkotik Bilgilendirmesi

Tortum'da 210 kişiye metamfetamin eğitimi ve uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

11.12.2024 15:03
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Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Tortum ilçesinde bilgilendirme çalışması yapıldı.

Tortum Kaymakamlığı konferans salonunda Narkorehber faaliyetinde 57 kamu kurumu personeline, Narkogençlik faaliyetinde 52 üniversite öğrencisine, Tortum İlçe Emniyet Amirliğinde Kolluk Görevlileri için 25 Emniyet ve Jandarma personeline Metamfetamin Eğitimi, Tortum ilçe meydanındaki Narkonokta faaliyetinde 76 kişiye eğitim verildi.

Yapılan çalışmalarda katılımcılara broşür dağılarak UYUMA aplikasyonu ve NARVAS projesi tanıtıldı. 4 etkinlikte toplam 210 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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