Erzurum'da Nisan ayında 149 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı - Son Dakika
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Erzurum'da Nisan ayında 149 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı

Erzurum\'da Nisan ayında 149 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı

Erzurum'da 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı belirlendi. Nisan ayında ise 149 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşti.

10.05.2024 10:40
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Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Nisan ayında 149 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 4 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Nisan ayı döneminde 149 ölümlü-yaralamalı kaza, 170 maddi hasarlı ve bu kazalarda 3 kişi öldü, 257yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 4 aylık dönemde ise 424 ölümlü-yaralamalı kaza, 774 maddi hasarlı ve bu kazalarda 5 kişi öldü, 728 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Nisan ayında 149 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı - Son Dakika

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