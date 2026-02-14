Erzurum'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Erzurum'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Erzurum\'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu
14.02.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; bilişim sistemleri kullanılarak işlenen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Erzurum merkezli bir operasyon gerçekleştirildi.

10 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Batman, Adana ve İstanbul illeri ile çeşitli ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 11 şüpheliye yönelik 7 adreste arama yaptı.Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda; şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformları aracılığıyla vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirerek güvenlerini kazandıkları, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 9 SIM kart, 13 banka/kredi kartı ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Siber suçlarla mücadele faaliyetleri azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:00:58. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.