Erzurum\'da Otel Yıkımında Korku Dolu Anlar

Erzurum'da bir otel binasının kontrollü yıkımında korku dolu anlar yaşandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Mumcu Semti'nde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bir otelin yıkımı kontrollü olarak yapıldı. Binanın bir bölümü yıkılırken korku dolu anlar yaşandı. Yıkım esnasında binanın bir cephesinden kopan parçalar çevreye saçıldı. Yıkım esnasında yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması sayesinde bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZURUM