Erzurum\'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Erzurum'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yakutiye ilçesi Hilalkent Mahallesi'nde meydana geldi. El freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek aydınlatma direğine çarptıktan sonra aniden alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM