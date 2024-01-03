Erzurum\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın korkuttu.

Akif Hoca Sokak'ta bulunan araçta bir anda çıkan yangın, çevre sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri yangının diğer araçlara sıçramaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. - ERZURUM