Erzurum'da pompalı tüfekli genç polise teslim oldu - Son Dakika
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Erzurum'da pompalı tüfekli genç polise teslim oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, elinde pompalı tüfekle evinin önünde bekleyen genç, polisin 3 saatlik çabası sonucunda teslim oldu. Genç, polise babasıyla görüşmek istediğini söyledi ve tüfeği boğazına dayayarak kendini ikna etmelerini bekledi. Polis, genç teslim olduktan sonra güvenlik önlemleri alarak meraklı kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.06.2024 00:33
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Erzurum'da hareketli saatler

ERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde elindeki pompalı tüfekle evinin kapısında bekleyen D.P. isimli genç, polisin 3 saatlik çabası sonrası teslim oldu.

Olay, Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. D.P. isimli gencin elinde pompalı tüfekle ikametgahının önünde olduğunu öğrenen polis harekete geçti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, D.P. polise babası ile görüşmek istediğini söyledi. Apartmanın üçüncü katındaki koridor boşluğunda elindeki tüfeği boğazına tutan D.P., polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarını nihayet kabul etti ve elindeki pompalı tüfekle teslim oldu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis çevrede toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için zaman zaman yoğun çaba harcadı.

D.P. teslim olduktan sonra ekip aracına alınarak polise merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Palandöken, Erzurum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da pompalı tüfekli genç polise teslim oldu - Son Dakika

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