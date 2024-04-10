Erzurum'da protokol bayram namazı sonrası Ulu Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı
ERZURUM - Erzurum'da protokol bayram namazı sonrası Ulu Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolünün katılıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı.
Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı.
Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi.
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