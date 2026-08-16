Erzurum'da Sel ve Su Baskınları - Son Dakika
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Erzurum'da Sel ve Su Baskınları

Erzurum\'da Sel ve Su Baskınları
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Erzurum'da sağanak yağışlar su baskınlarına ve trafik aksaklıklarına yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına ve trafikte aksamalara neden olurken, Erzurum-Bingöl yolunda ise sel sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum'da yaklaşık yarım saat sağanak ve zaman zaman fırtına şeklinde devam eden yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ve sürücüler yağmura hazırlıksız yakalandı. Ani ve yoğun yağış özellikle ana yollarda olumsuzluklara neden olurken, bazı kavşaklar göle döndü. Sürücülerden bazıları su birikintisinin içinden yollarına devam etti, bazıları ise buna cesaret edemedi.

Erzurum-Bingöl yolu Çirişli mevkiinde de yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini açıklarken; yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğini belirti. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Erzurum, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Sel ve Su Baskınları - Son Dakika

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