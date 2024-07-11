Erzurum'da selde hayatını kaybeden Yakup Eren son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'da selde hayatını kaybeden Yakup Eren son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Yakup Eren'in cenazesi, yapılan arama çalışmaları sonucunda Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulundu. Yaklaşık 30 kilometre sürüklenen Eren'in cenazesi, Karayazı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Erzurum Valisi, Kaymakam, Cumhuriyet Savcısı ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

11.07.2024 09:22
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden Yakup Eren, son yolculuğuna uğurlandı.

AFAD, Jandarma, Karayazı İtfaiye Ekipleri ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan takviye olarak JAK Sualtı Arama Kurtarma ile çok sayıda ekibin gece gündüz arama çalışmalarında, Yakup Eren'in cansız bedeni, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze Mahallesi'nde bulunmuştu.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzağa sürüklenen Yakup Eren, Karayazı ilçesi Sukonak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olan Amca Cesim Eren, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da selde hayatını kaybeden Yakup Eren son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da selde hayatını kaybeden Yakup Eren son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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