Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele Bilgilendirme Çalışmaları - Son Dakika
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Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele Bilgilendirme Çalışmaları

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Programı kapsamında vatandaşları siber suçlar hakkında bilgilendirerek dolandırıcılık, siber zorbalık ve dijital bağımlılıkla mücadele gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yapılan etkinliklerle toplam 67 bin 267 vatandaşa ulaşılmıştır.

26.11.2024 16:24
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Polis, vatandaşları siber suçlarla ilgili bilgilendiriliyor

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı kapsamında; vatandaşlar Çevrimiçi Dolandırıcılık, Yasadışı Bahis, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Yöntemleri, Siber Zorbalık, İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Siber Suçlar konularında bilgilendirildi.

Yapılan çalışma kapsamında TRT Radyosunda, Kazım Karabekir Stadyumu'nda, Erzurum Büyükşehir Belediyesine dijital panolarda ve alışveriş merkezlerine ait dijital panolarda halkın bilinçlendirilmesi için yayınlar yapılarak, Kıraathane, çay evleri ve iş yerlerinde, Üniversiteler ve halkın yoğun olduğu alanlarda stantlar kuruldu, broşür dağıtımı yapılarak halkın görebileceği uygun yerlere afişler asıldı. Palandöken Kaymakamlığı paydaşlığında sinema etkinliği düzenlenirken kentte bulunan kurum çalışanları, muhtarlar ve imamlara, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile seminerler düzenlendi.

Yapılan etkinlikler kapsamında toplam 67 bin 267 vatandaşa ulaşılırken, Siberay Programı kapsamında halkı bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

(MEK-AT-NSO-Y)

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele Bilgilendirme Çalışmaları - Son Dakika

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