Erzurum'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi

Erzurum\'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli firari durumda bulunuyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişekler, senetler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

01.03.2024 11:37  Güncelleme: 11:41
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde "tefecilik (TCK-241)" suçunun önlenmesine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Pasinler ilçesinde ikamet eden 8 şahsa yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 8 şahıstan 6'sı yakalandı. Şahıslardan birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, firari olan 1 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında 10 ayrı adreste arama işlemi neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9,19 mm çapında fişek, 3 adet dolu senet, 22 adet boş senet, 1 adet isim ve alacak bilgilerinin bulunduğu defter sayfası ve 6136 SKM suçu kapsamına giren 1 adet muşta ile 1 adet bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
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