Erzurum\'da Tehlikeli Sürüşe Ceza Yağdı

Bu görüntülere ceza yağdı... Kimi şerit ihlali yaptı, kimi ise kırmızı ışıkta beklerken araçtan inip oynadı
Erzurum'da başka bir sürücü kırmızı ışıkta beklerken oynadı
ERZURUM - Erzurum polisi havalimanı yolunda beş aracın sürekli şerit değiştiren ve sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinin peşine düştü ve sürücülere toplam 28 bin 516 lira ceza kesti.
Geçtiğimiz günlerde Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda havalimanına yakın bir bölgede çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Çekilen videoda bazı araçların tehlikeli şekilde şerit değiştirerek seyrettikleri görüldü. Konuyu gündemine alan Erzurum Emniyeti trafik ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda araç sürücülerine 28 bin 516 TL cezai işlem uyguladı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "10.02.2024 günü saat 15.40 sıralarında Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bazı araçların tehlikeli şekilde şerit değiştirerek seyrettikleri görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda Erzurum Çevre yolu havalimanı civarında saat 10.30 sıralarında ihlal yapan araçlar tespit edilerek KTK'nın 46/2-g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) 6 bin 439 TL ve 52/1-d (Kol ve grup halinde araç kullanırken araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenli girebilecekleri açıklığı bırakmamak) maddelerinden 690 TL toplamda 28 bin 516 TL cezai işlem uygulanmıştır" dedi.
Bu arada yine Erzurum'da trafik ışığında bekleyen bir araç sürücüsünün aracından inip yeşil ışık yanıncaya kadar oynaması kameralara yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar diğer sürücüler tarafından telefonlar kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Tehlikeli Sürüşe Ceza Yağdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?