Erzurum'da Tehlikeli Sürüşe Ceza Yağdı - Son Dakika
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Erzurum'da Tehlikeli Sürüşe Ceza Yağdı

Erzurum\'da Tehlikeli Sürüşe Ceza Yağdı

Erzurum polisi, havalimanı yolunda tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülere toplam 28 bin 516 lira ceza kesti. Ayrıca, trafik ışığında bekleyen bir sürücünün aracından inip oynaması da kameralara yansıdı.

13.02.2024 22:24  Güncelleme: 22:26
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Bu görüntülere ceza yağdı... Kimi şerit ihlali yaptı, kimi ise kırmızı ışıkta beklerken araçtan inip oynadı

Erzurum'da başka bir sürücü kırmızı ışıkta beklerken oynadı

ERZURUM - Erzurum polisi havalimanı yolunda beş aracın sürekli şerit değiştiren ve sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinin peşine düştü ve sürücülere toplam 28 bin 516 lira ceza kesti.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda havalimanına yakın bir bölgede çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Çekilen videoda bazı araçların tehlikeli şekilde şerit değiştirerek seyrettikleri görüldü. Konuyu gündemine alan Erzurum Emniyeti trafik ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda araç sürücülerine 28 bin 516 TL cezai işlem uyguladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "10.02.2024 günü saat 15.40 sıralarında Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bazı araçların tehlikeli şekilde şerit değiştirerek seyrettikleri görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda Erzurum Çevre yolu havalimanı civarında saat 10.30 sıralarında ihlal yapan araçlar tespit edilerek KTK'nın 46/2-g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) 6 bin 439 TL ve 52/1-d (Kol ve grup halinde araç kullanırken araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenli girebilecekleri açıklığı bırakmamak) maddelerinden 690 TL toplamda 28 bin 516 TL cezai işlem uygulanmıştır" dedi.

Bu arada yine Erzurum'da trafik ışığında bekleyen bir araç sürücüsünün aracından inip yeşil ışık yanıncaya kadar oynaması kameralara yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar diğer sürücüler tarafından telefonlar kaydedildi.

Kaynak: İHA

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