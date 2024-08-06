Erzurum\'da Temmuz Ayında 152 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

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Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Temmuz ayı içinde 152 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 7 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Temmuz ayı döneminde 152 ölümlü-yaralamalı kaza, 245 maddi hasarlı ve bu kazalarda 7 kişi öldü, 301 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 7 aylık dönemde ise 884 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 430 maddi hasarlı ve bu kazalarda 17 kişi öldü, bin 594 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM