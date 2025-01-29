Erzurum\'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza

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Erzurum'da jandarma ekipleri, yabani ortamdan yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak kötü muamele yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında işlem yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde, Erzurum'un Pasinler ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden bir şahsın yabani ortamdan yakaladığı tilkinin boynuna ip bağlayarak kötü muamele yaptığı, videoyu sosyal medya ortamında paylaştığı tespit etti.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak sosyal medya ortamında paylaşım yapan şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak adli ve idari makamlara gönderildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM