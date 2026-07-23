Erzurum'da Trafik Kazaları Bilançosu - Son Dakika
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Erzurum'da Trafik Kazaları Bilançosu

Erzurum\'da Trafik Kazaları Bilançosu
23.07.2026 09:43
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2026'da Erzurum'da 2,460 trafik kazası oldu; 16 ölü, 1,463 yaralı var.

Erzurum'da 2026 yılının ilk 6 ayında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Verilere göre kent genelinde toplam 2 bin 460 trafik kazası yaşanırken, bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti, bin 463 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Ocak-Haziran döneminde emniyet sorumluluk bölgesinde 745 ölümlü-yaralanmalı, bin 536 maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 281 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 13 kişi yaşamını yitirirken, bin 287 kişi yaralandı.

Aynı dönemde jandarma sorumluluk bölgesinde ise 92 ölümlü-yaralanmalı ve 87 maddi hasarlı olmak üzere toplam 179 trafik kazası kayıtlara geçti. Jandarma bölgesindeki kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 176 kişi yaralandı.

Her iki kurumun verileri birlikte değerlendirildiğinde, Erzurum'da yılın ilk 6 ayında toplam 837 ölümlü-yaralanmalı, bin 623 maddi hasarlı olmak üzere 2 bin 460 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, bin 463 kişi de yaralandı.

Haziran ayında emniyet sorumluluk bölgesinde 182 ölümlü-yaralanmalı, 204 maddi hasarlı olmak üzere toplam 386 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 299 kişi yaralandı.

Aynı ay jandarma sorumluluk bölgesinde ise 25 ölümlü-yaralanmalı ve 12 maddi hasarlı olmak üzere toplam 37 trafik kazası yaşandı. Jandarma bölgesindeki kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 64 kişi yaralandı.

Haziran ayı verileri birlikte değerlendirildiğinde ise Erzurum genelinde toplam 207 ölümlü-yaralanmalı, 216 maddi hasarlı olmak üzere 423 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, 363 kişi yaralandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Trafik Kazaları Bilançosu - Son Dakika

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