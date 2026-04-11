Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Erzurum\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
11.04.2026 13:24
Aşkale'de hafif ticari araç tıra çarptı; 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde, Tercan-Aşkale istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre aynı güzergahta seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, tırın altına girerken, tırın otomobili bir süre sürüklediği öğrenildi. Kazanın şiddetiyle aracın arka kısmı büyük hasar aldı.

Kazada, 06 DBB 133 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise erkek olduğu bildirildi. Kazada ayrıca 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

