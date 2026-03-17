Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

17.03.2026 09:37
Erzurum-Pasinler karayolunda kamyonet ve binek otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolu Paşapınarı mevkiinde meydana gelen kazada, Pasinler istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde olan 25 LH 908 plakalı kamyonetin sürücüsü, kavşaktan sola dönmek istediği sırada aynı yönde arkasından gelen 25 AEZ 343 plakalı binek otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak takla attı ve refüj üzerine yan yatarken, yol kenarındaki bir direği de devirdi. Kazaya karışan binek otomobil ise çarpmanın ardından yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken, binek otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Advertisement
