Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

19.03.2026 02:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi MNG AVM kavşağında meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 4 aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada kavşağa kontrolsüz giren araçlar kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kaza sonrası bölgede inceleme başlatırken, araçta sıkışan sürücüye AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 03:11:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.