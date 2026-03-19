Erzurum\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi MNG AVM kavşağında meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 4 aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada kavşağa kontrolsüz giren araçlar kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kaza sonrası bölgede inceleme başlatırken, araçta sıkışan sürücüye AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti. - ERZURUM