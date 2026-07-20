Erzurum\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, Kazım Karabekir Lisesi karşısında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre; söz konusu kazasının kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, bölgeden geçen bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM